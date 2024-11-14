Мемориальная доска Николаю Рериху может появиться в Печорах

22:57, 14 ноября 2024, ПАИ

Мемориальная доска Рериху может появиться в Печорах. Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев встретился с краеведом Алевтиной Качкиной для обсуждения предложенной инициативы увековечения памяти Николая Рериха, сообщил глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Предложение нашего краеведческого сообщества состоит в увековечении памяти Николая Константиновича Рериха. В текущем году в России отмечают 150-летие со дня его рождения. Художник, общественный деятель, инициатор первого международного договора о сохранении мировых культурных ценностей в 1903 году жил в Печорах. Николай Рерих нашёл в нашем городе вдохновение, которое воплотилось в серии его картин: «Вид на Печерский монастырь», «Большая звонница», «Ризница Печерского монастыря», «Труворово городище», «Изборские башни». Благодаря усилиям архимандрита Алипия и сегодня у нас есть возможность прикоснуться к творчеству художника в галерее при Псково-Печерском монастыре», – отметил Валерий Зайцев.

Он также пообещал, что возможность установки мемориальной доски будет рассмотрена. Памятная доска может появиться на доме № 31 на улице Псковской, где жил Николай Рерих.