Второй этап региональной детской акции «Я и Пожарная безопасность» стартовал в Пскове

22:47, 14 ноября 2024, ПАИ

На базе общеобразовательная школа № 12 Пскова организаторы конкурса «Я и Пожарная безопасность» дали старт второму этапу региональной детской акции сегодня, 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Четвероклассникам из всех школ Пскова поборются за выход в финал и покажут свои знания о пожарной безопасности, электричестве, безопасности на водных объектах и при эксплуатации газа.

Четыре школы уже приняли участие и сегодня появился первый финалист – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».

Напомним, что комплексное мероприятие «Я и пожарная безопасность» проводится с 2003 года в общеобразовательных учреждениях Псковской области среди учащихся четвертых классов.

Организаторами конкурса являются Главное управление МЧС России по Псковской области, Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», Псковское областное отделение ВДПО, комитет по образованию Псковской области и с этого года –ООО «Газпром межрегионгаз Псков».



Подробнее о том, как проходит конкурс, ты можешь смотреть здесь [➡] Пожарная и электробезопасность.