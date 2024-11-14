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Общество

Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала о своём участии в форуме «Жить и воспитываться в семье». Мероприятие проходит в Новосибирске, сообщила детский омбудсмен.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

Большое внимание на форуме уделено вопросу исполнения поручения президента РФ о Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которая командой уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка будет проведена в каждом регионе.

«На форуме Марией Алексеевной Львовой-Беловой озвучено решение об определении окружных координаторов инспекции. Вместе с семью коллегами будем работать над анализом и возможными изменениями системы профилактики социального сиротства у себя в округах. Впереди большая и ответственная работа! Благодарю Марию Алексеевну за оказанное доверие. Работаем вместе ради детей!» – сказала Наталия Соколова.

Напомним, в июле прошлого года команда Марии Львовой-Беловой побывала в Псковской области. Делегация оценила деятельность 13 учреждений, связанных с работой с детьми.

Ранее сообщалось, что Наталия Соколова рассказала, как в Псковской области работают эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

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