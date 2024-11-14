Второй карьерный форум «Найди себя в Псковской области» завершился

21:38, 14 ноября 2024, ПАИ

Второй карьерный форум «Найди себя в Псковской области» завершился, сообщили ПАИ в Центре занятости Псковской области.

В рамках форума прошли мастер-классы, встречи с экспертами. Важным элементом форума стал проект «Открытое собеседование» – интерактивный формат импровизированных экспресс-собеседований. На предложенные вакансии претендовали пять молодых специалистов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил в этом проекте в качестве эксперта-работодателя.

«На форуме можно почерпнуть много новых идей и методик, разнообразных деловых игр для дальнейшей работы в своём центре занятости. В дальнейшем хочется внедрить новые методы, проводить мероприятия, особенно направленные на молодёжь для её мотивации», – сказала представитель Луганской Народной Республики Анастасия Святошенко.

Форум «Найди себя в Псковской области» – платформа для саморазвития и профессионального роста. Это одно из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемое в рамках национального проекта «Демография».