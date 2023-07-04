В России психологическая помощь стала доступна в поликлиниках по ОМС

16:56, 03 июля 2023, ПАИ

Психологическая помощь стала доступна гражданам России в поликлиниках по ОМС с 1 июля. Такая мера предусмотрена новым приказом Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, пишет ТАСС.

В поликлиниках открываются кабинеты медико-психологического консультирования. В них пациентов будут принимать медицинские психологи. Как ранее уточняли в Минздраве России, эта ставка вводится для повышения доступности соответствующей помощи.

В частности, нововведение предполагает консультации пациента и его близких по вопросам заболевания и приверженности лечению, участие в оказании помощи лицам с психическими расстройствами, связанными со стрессом, включая посттравматическое стрессовое расстройство. Также врач направляет лиц с признаками психических расстройств и расстройств поведения в медорганизации, оказывающие помощь по профилю, а пациентов с симптомами заболеваний - на консультацию к специалистам. Кроме того, мера направлена на проведение санитарно-просветительской работы среди населения по профилактике психических расстройств.

К видам оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения новым документом отнесена также паллиативная помощь. Документ предусматривает возможность оказания соответствующей медпомощи вне медицинской организации (по месту вызова скорой, в транспортном средстве при медицинской эвакуации). Приказ дает врачам возможность использовать телемедицину для взаимодействия между собой, пациентами либо их законными представителями. Также он предполагает запись на прием к врачу-психиатру - взрослому и детскому - в том числе через портал «Госуслуги».