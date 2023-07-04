В России утвердили изменения в модель техприсоединения к электросетям
Распоряжение о внесении изменений в целевую модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» подписало Правительство РФ. Изменения призваны усовершенствовать процедуру подключения для населения, а также малого и среднего бизнеса, сообщает агентство «Прайм».
«Принято решение об улучшении условий подключения объектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан к электросетям», — говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что изменения коснутся сокращения сроков подключения к электросетям за счёт уменьшения сроков оформления разрешительной документации.
Вместе с этим совершенствуется процесс подключения через «Госуслуги». Предполагается, что данный комплекс действий с учётом возможности заключения договора энергоснабжения с энергосбытовыми организациями по принципу «одного окна» позволит улучшить условия и качество жизни граждан.
«Комфортные условия подключения к электросетям должны быть обеспечены в каждом регионе нашей страны. Это необходимо, чтобы предприниматели могли как можно скорее запустить свой бизнес», – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Александра Новака.