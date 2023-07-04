Средний класс пожарной опасности в Псковской области достиг максимума за 10 лет

09:25, 04 июля 2023, ПАИ

Средний класс пожарной опасности по условиям погоды на территории Псковской области в июне составил 3,31 при среднем многолетнем показателе 2,4. Об этом сообщили в региональном Противопожарном лесном центре со ссылкой на авиалесоохрану.

Наиболее сложные погодные условия наблюдались на территории Гдовского, Плюсского и Струго-Красненского лесничеств. В этих районах средний класс пожарной опасности составил от 3,8 до 4,0, а дождей не было на протяжении 17 дней. За июнь на территории данных лесничеств произошло десять лесных пожаров, что составило 25 % от общего количества по области.

Кроме того, аномальной стала вся первая половина пожароопасного сезона. В центре отметили, что за апрель – июнь средний класс пожарной опасности составил 3,2, что является абсолютным максимумом за последние 10 лет. Ранее похожая погодная обстановка наблюдалась в 2019 году, когда средний класс пожарной опасности составил 3,0. Средний показатель за 10 лет на территории области равен 2,2.