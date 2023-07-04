Пскович может сесть в тюрьму за хранение спирта на миллион рублей

18:30, 03 июля 2023, ПАИ

Жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за хранение спиртосодержащей продукции в особо крупном размере без лицензии (пункт «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что мужчина, не имея лицензии на осуществление деятельности, связанной с хранением этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, хранил в целях сбыта спиртосодержащую продукцию на сумму более одного миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.