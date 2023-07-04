Труп собаки обнаружили в мусорном контейнере в Пскове

18:11, 03 июля 2023, ПАИ

Факт безответственного обращения с животными установили сотрудники филиала ООО «Экопром». В мусорном баке на контейнерной площадке, расположенной на улице Космической в Пскове, обнаружен труп собаки. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

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Тела умерших животных считаются биологическими отходами. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами категорически запрещается сброс трупов животных в водоёмы, реки, болота, бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны, а также захоронение в землю. Нарушение данных правил влечёт наложение административного штрафа.

В связи с этим трупы животных подлежат сжиганию в специальных печах. Региональный оператор обратился в Псковскую областную ветлабораторию для получения информации. В организации рассказали о том, что в их распоряжении имеется два крематория и они оказывают помощь в утилизации тел умерших животных.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, следует привезти тело животного по адресу: Псков, улица Металлистов, 29. Стоимость услуги составляет 106,6 рубля за килограмм.

Кроме того, псковичам объяснили, что делать, если умершее животное лежит на дороге или во дворе, вызывая беспокойство у детей и взрослых. «В таких случаях необходимо соблюдать определённые меры. Вместо выбрасывания животного в мусорный бак необходимо осуществить его перенос на контейнерную площадку. Далее необходимо сообщить о данной ситуации в управляющую организацию или администрацию населённого пункта, которые смогут предпринять необходимые действия для утилизации тела животного», – говорится в сообщении.