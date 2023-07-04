Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Труп собаки обнаружили в мусорном контейнере в Пскове

Факт безответственного обращения с животными установили сотрудники филиала ООО «Экопром». В мусорном баке на контейнерной площадке, расположенной на улице Космической в Пскове, обнаружен труп собаки. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Тела умерших животных считаются биологическими отходами. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами категорически запрещается сброс трупов животных в водоёмы, реки, болота, бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны, а также захоронение в землю. Нарушение данных правил влечёт наложение административного штрафа.

В связи с этим трупы животных подлежат сжиганию в специальных печах. Региональный оператор обратился в Псковскую областную ветлабораторию для получения информации. В организации рассказали о том, что в их распоряжении имеется два крематория и они оказывают помощь в утилизации тел умерших животных.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, следует привезти тело животного по адресу: Псков, улица Металлистов, 29. Стоимость услуги составляет 106,6 рубля за килограмм.

Кроме того, псковичам объяснили, что делать, если умершее животное лежит на дороге или во дворе, вызывая беспокойство у детей и взрослых. «В таких случаях необходимо соблюдать определённые меры. Вместо выбрасывания животного в мусорный бак необходимо осуществить его перенос на контейнерную площадку. Далее необходимо сообщить о данной ситуации в управляющую организацию или администрацию населённого пункта, которые смогут предпринять необходимые действия для утилизации тела животного», – говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

Полиция обнаружила разрисовавших детскую площадку в Финском парке Пскова школьниц
04 июля 2023

Водитель пострадал в результате ДТП в Плюсском районе
04 июля 2023

Шестилетний самокатчик попал под колёса автомобиля в Пскове
03 июля 2023

Порядка двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
02 июля 2023

Молодой человек в Пыталовском районе вновь сел пьяным за руль
01 июля 2023

Два человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля в Псковской области
01 июля 2023

Автомобиль протаранил мачту освещения в Псковском районе
01 июля 2023

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Островском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...