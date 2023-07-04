Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 450 обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за месяц

Итоги первого месяца работы подвели в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Всего за период с 1 по 30 июня поступило более 450 обращений. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

«Грамотный подход, внимание и забота о каждом обратившемся позволяют нашим социальным координаторам решать многие проблемы и трудности, с которыми к нам обращаются ветераны и члены их семей», – отметила руководитель регионального филиала фонда Надежда Васильева.

Вопросы, которые помогают решать в филиале фонда, различны: это помощь при присвоении статуса и выдаче удостоверения ветерана боевых действий, психологическая помощь, бесплатная юридическая помощь, содействие в получении медицинской реабилитации, помощь в получении социальных выплат и мер социальной поддержки.

«При активном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и помощи спонсора – Фонда поддержки дома-музея Ф. Э. Дзержинского и содействия развитию муниципальных образований Кировской области нашему филиалу удалось организовать вручение технических средств реабилитации – электрических колясок и лестничных подъёмников участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей, нуждающимся в указанных средствах, и доставить электрические коляски и подъемники в филиал № 2 442-го Военного клинического госпиталя для участников и ветеранов СВО, находящихся на лечении», – рассказала Надежда Васильева.

В филиал обращаются с вопросами, которые требуют помощи специалистов. Так, в июне в учреждение обратился ветеран боевых действий, который в результате ранения утратил зрение. Ему требовалось содействие в получении удостоверения инвалида о праве на льготы и назначении ежемесячных денежных выплат и льгот по оплате ЖКХ. В дополнение было необходимо ускорить выделение технических средств реабилитации и оказание бытовой помощи матери, проживающей в другом регионе. «Вся необходимая помощь и содействие ветерану филиалом оказаны, осуществлено взаимодействие между филиалами фонда для решения бытовых вопросов матери ветерана», – подчеркнули в филиале фонда.

Ещё один ветеран боевых действий обратился с просьбой оказать содействие в организации подключения частного дома к центральному газоснабжению. После ходатайства филиала вопрос первоочерёдного бесплатного подключения решили.

«Я на себе испытал, какие задачи приходится выполнять, и как это – ждать вестей с боевых заданий о сыне. Я могу и поддержать, и помочь, и подсказать. Часто тем ребятам, которые возвращаются после ранения, требуется помощь, чтобы встроиться в мирную жизнь, адаптироваться, решить какие-то вопросы. Это то, чем я могу помочь, поэтому я без колебаний и принял решение – быть рядом», – рассказал социальный координатор в Гдовском районе регионального филиала фонда Владимир Макарчук.

За прошедший месяц команда филиала организовала различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти.

1 июня в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области при участии комитета семей воинов Отечества состоялись мероприятия для детей ветеранов и участников СВО, приуроченные ко Дню защиты детей.

В рамках патриотической акции «Мой папа – герой» в филиале фонда прошла выставка детских рисунков. На своих рисунках дети погибших участников СВО и тех, кто сегодня находится в зоне проведения спецоперации, изобразили своих отцов, старших братьев или матерей, а также нарисовали картины, посвящённые российской природе и любви к Родине.

  • Детские рисунки
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Детские рисунки
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Детские рисунки
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Детские рисунки
    Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

В рамках акции «Привет с фронта!» дети подготовили письма и открытки со словами поддержки для бойцов, а также посмотрели записи ответных видеообращений участников СВО на письма, отправленные ранее.

Накануне Государственного праздника – Дня России филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области при участии музея-заповедника «Изборск» организовал и провел праздничное мероприятие для детей и жён участников и ветеранов специальной военной операции. Ребята совершили прогулку по территории Псковского кремля и далее проследовали в Изборск, где состоялось открытие межмузейного нового выставочного проекта «Изборский хоровод».

Накануне Дня памяти и скорби филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области совместно с комитетом семей воинов Отечества организовал интернет-выставки детских рисунков «Годы мужества» и «Мой папа – мой Герой», приуроченные к памятной дате.

Сотрудники филиала фонда приняли участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча памяти», возложили цветы к Вечному огню и Памятнику первым жертвам нацистской оккупации в Пскове, встретились с ветеранами и присоединились к всероссийской акции «Минута молчания и скорби».

В настоящее время филиал заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии на безвозмездной основе в сфере соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов, а также обеспечения государственной поддержки ветеранов, участников СВО и членов их семей с Нотариальной палатой Псковской области, Адвокатской палатой Псковской области, уполномоченным по правам человека в Псковской области, уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, комитетом юстиции Псковской области, комитетом по здравоохранению Псковской области, Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области,  главным бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области, Ресурсным центром добровольчества.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области
04 июля 2023

Память Героя Советского Союза Леонида Михайлова почтили в Островском районе
04 июля 2023

В танцевальном зале ГКЦ Пскова начался ремонт
04 июля 2023

Банк ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на покупку загородной недвижимости вырос в три раза
04 июля 2023

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого современной жизни псковских храмов
04 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 5 июля
04 июля 2023

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Псковской области за июнь
04 июля 2023

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...