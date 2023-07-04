Более 450 обращений поступило в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за месяц

22:17, 03 июля 2023, ПАИ

Итоги первого месяца работы подвели в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Всего за период с 1 по 30 июня поступило более 450 обращений. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Грамотный подход, внимание и забота о каждом обратившемся позволяют нашим социальным координаторам решать многие проблемы и трудности, с которыми к нам обращаются ветераны и члены их семей», – отметила руководитель регионального филиала фонда Надежда Васильева.

Вопросы, которые помогают решать в филиале фонда, различны: это помощь при присвоении статуса и выдаче удостоверения ветерана боевых действий, психологическая помощь, бесплатная юридическая помощь, содействие в получении медицинской реабилитации, помощь в получении социальных выплат и мер социальной поддержки.

«При активном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и помощи спонсора – Фонда поддержки дома-музея Ф. Э. Дзержинского и содействия развитию муниципальных образований Кировской области нашему филиалу удалось организовать вручение технических средств реабилитации – электрических колясок и лестничных подъёмников участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей, нуждающимся в указанных средствах, и доставить электрические коляски и подъемники в филиал № 2 442-го Военного клинического госпиталя для участников и ветеранов СВО, находящихся на лечении», – рассказала Надежда Васильева.

В филиал обращаются с вопросами, которые требуют помощи специалистов. Так, в июне в учреждение обратился ветеран боевых действий, который в результате ранения утратил зрение. Ему требовалось содействие в получении удостоверения инвалида о праве на льготы и назначении ежемесячных денежных выплат и льгот по оплате ЖКХ. В дополнение было необходимо ускорить выделение технических средств реабилитации и оказание бытовой помощи матери, проживающей в другом регионе. «Вся необходимая помощь и содействие ветерану филиалом оказаны, осуществлено взаимодействие между филиалами фонда для решения бытовых вопросов матери ветерана», – подчеркнули в филиале фонда.

Ещё один ветеран боевых действий обратился с просьбой оказать содействие в организации подключения частного дома к центральному газоснабжению. После ходатайства филиала вопрос первоочерёдного бесплатного подключения решили.

«Я на себе испытал, какие задачи приходится выполнять, и как это – ждать вестей с боевых заданий о сыне. Я могу и поддержать, и помочь, и подсказать. Часто тем ребятам, которые возвращаются после ранения, требуется помощь, чтобы встроиться в мирную жизнь, адаптироваться, решить какие-то вопросы. Это то, чем я могу помочь, поэтому я без колебаний и принял решение – быть рядом», – рассказал социальный координатор в Гдовском районе регионального филиала фонда Владимир Макарчук.

За прошедший месяц команда филиала организовала различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти.

1 июня в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области при участии комитета семей воинов Отечества состоялись мероприятия для детей ветеранов и участников СВО, приуроченные ко Дню защиты детей.

В рамках патриотической акции «Мой папа – герой» в филиале фонда прошла выставка детских рисунков. На своих рисунках дети погибших участников СВО и тех, кто сегодня находится в зоне проведения спецоперации, изобразили своих отцов, старших братьев или матерей, а также нарисовали картины, посвящённые российской природе и любви к Родине.



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области







В рамках акции «Привет с фронта!» дети подготовили письма и открытки со словами поддержки для бойцов, а также посмотрели записи ответных видеообращений участников СВО на письма, отправленные ранее.

Накануне Государственного праздника – Дня России филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области при участии музея-заповедника «Изборск» организовал и провел праздничное мероприятие для детей и жён участников и ветеранов специальной военной операции. Ребята совершили прогулку по территории Псковского кремля и далее проследовали в Изборск, где состоялось открытие межмузейного нового выставочного проекта «Изборский хоровод».

Накануне Дня памяти и скорби филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области совместно с комитетом семей воинов Отечества организовал интернет-выставки детских рисунков «Годы мужества» и «Мой папа – мой Герой», приуроченные к памятной дате.

Сотрудники филиала фонда приняли участие во всероссийских акциях «Огненные картины войны» и «Свеча памяти», возложили цветы к Вечному огню и Памятнику первым жертвам нацистской оккупации в Пскове, встретились с ветеранами и присоединились к всероссийской акции «Минута молчания и скорби».

В настоящее время филиал заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии на безвозмездной основе в сфере соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов, а также обеспечения государственной поддержки ветеранов, участников СВО и членов их семей с Нотариальной палатой Псковской области, Адвокатской палатой Псковской области, уполномоченным по правам человека в Псковской области, уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, комитетом юстиции Псковской области, комитетом по здравоохранению Псковской области, Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, главным бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области, Ресурсным центром добровольчества.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.