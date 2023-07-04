С 1 сентября псковских таксистов не допустят к работе без разрешения на перевозку пассажиров

10:56, 04 июля 2023, ПАИ

Водителей «Яндекс.Такси» не допустят к работе без разрешения на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым транспортом в Пскове с 1 сентября. Об этом ПАИ рассказал руководитель сертификационного таксопарка «Яндекс.Такси» «Манхэттен про» Игорь Смирнов.

По его словам, в этом году с первого дня осени вступает в силу федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ, который требует от водителей разрешение на деятельность. Если разрешения не будет, то с 1 сентября аккаунты водителей будут заблокированы и они не смогут работать.

«Необходимо будет предоставить пакет документов: паспорт собственника автомобиля, свидетельство на регистрацию автомобиля и водительское удостоверение», – отметил он и добавил, что доступ таксистов к заказам будет восстановлен только после прохождения фотоконтроля разрешения.

Для того чтобы получить услугу, необходимо обратиться в официально-сертификационный таксопарк «Манхэттен про». Срок изготовления разрешения – 30 дней.