Фасадные работы на объекте «Музей-гостиница Псково-Печерского монастыря» завершаются

18:31, 03 июля 2023, ПАИ

Завершаются фасадные работы на объекте «Музей-гостиница Псково-Печерского монастыря», сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Выполняется благоустройство территории вокруг исторического здания. Завершается монтаж инженерной системы и коммуникаций.

Музей-гостиница Псково-Печерского монастыря (1893 год) – памятник средовой архитектуры, он находится по адресу: город Печоры, улица Международная, 3.

Известно, что гостиница Псково-Печерского монастыря строилась в конце XIX века при участии ныне прославленного в лике Святых старца Симеона (Желнина). Со второй половины XX века в здании размещались в разное время поликлиника, затем филиал Псковского музея-заповедника, музей Псково-Печерского монастыря.

В рамках реконструкции будет возвращён исторический облик здания и цвета фасадов. Интерьеры приспособят под музейные экспозиции. Появятся стены – трансформеры для передвижных выставок и 3D-визуализации, устройства для поддержания температурно-влажностного режима.