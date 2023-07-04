Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус

21:46, 03 июля 2023, ПАИ

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, сообщила «Российская газета».

В апреле 2022 года Роспотребнадзор рекомендовал тестировать граждан на ковид, учитывая активность эпидемического процесса в каждом конкретном регионе.

Была введена трёхуровневая система, по которой в регионах с высоким уровнем рекомендовалось проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, в регионах со средним уровнем – не менее 200 тестов на 100 тыс., с низким – не менее 150 на 100 тыс.