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Общество

Дмитрий Быстров поздравил работников Островского райпо

В канун Международного дня кооперативов в Островском райпо состоялось торжественное мероприятие, сообщила ПАИ газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: Игорь Вознесенский

От имени руководителя муниципалитета Дмитрия Быстрова рабочий коллектив ветеранов островской потребкооперации и пайщиков поздравила заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Вручая приветственный адрес председателю Совета Островского районного потребительского общества Ирине Александровой, она тепло поздравила коллектив организации с профессиональным праздником.

Лариса Иванова отметила высокую социальную ответственность и большую востребованность, присущие сфере потребкооперации и поблагодарила всех за большую самоотдачу, высокий профессионализм, тесные и плодотворные связи с сельскими поселениями, за эффективное взаимодействие и социальные партнёрские отношения с органами местного самоуправления Островского района.

Также она поблагодарила коллектив за установление крепких партнёрских связей с социальными учреждениями, поддержку ветеранов войны и труда, а также шефскую помощь детским дошкольным учреждениям и активное участие в акциях поддержки российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации по освобождению населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

Пожелав коллективу Островского райпо и ООО «Союз» крепкого здоровья, благополучия в семьях, финансовой стабильности, добра и мира, первый заместитель главы администрации Островского района вручила ряду работников организации почётные грамоты и благодарственные письма муниципалитета.

Ирина Александрова тоже высказала тёплые слова благодарности в адрес каждого работника, а также отметила лучших по профессии.

В церемонии награждения приняла участие и представитель Пыталовского муниципалитета, которая также отметила ряд работников потребкооперации, трудящихся на территории Пыталовского района.

Кроме этого, с душевными словами поздравлений и наилучшими пожеланиями выступил член Совета Островского райпо Николай Григорьев.

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