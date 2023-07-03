Псковичам предлагают стать участниками digital-форума в Казани
С 20 по 22 сентября в столице Республики Татарстан, Казани, под эгидой Правительства Российской Федерации запланировано проведение Международного форума Kazan Digital Week – 2023, ориентированного на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий и продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе Минцифры РФ.
Миссия Форума – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.
Форум планируется провести в смешанном формате (оффлайн и онлайн) на площадках современного Международного выставочного центра «Казань Экспо» по 10 тематическим направлениям:
— интеллектуальные транспортные системы;
— цифровые технологии в государственном управлении;
— цифровая индустрия 4.0;
— цифровые технологии в образовании;
— цифровые технологии в культуре;
— кибербезопасность нового времени;
— экосистема финтех;
— инновации, интегрированные в бизнес;
— цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
— цифровые технологии в сельском хозяйстве.
В программе форума предусмотрены панельные дискуссии, тематические сессии, круглые столы, выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, технические визиты и мастер-классы. Подробности на сайте мероприятия.
Участники форума – представители профессионального сообщества (теоретики и практики), сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, цифровой индустрии, а также учёные и специалисты, ведущие самостоятельные исследования по тематикам форума.
В рамках подготовки к форуму планируется проведение серии вебинаров по тематическим направлениям KDW – 2023.
Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Виктор Остренко выступил модератором первого заседания Совета молодёжных парламентов СЗФО
Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля
Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области