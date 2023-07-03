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Политика

Псковичам предлагают стать участниками digital-форума в Казани

С 20 по 22 сентября в столице Республики Татарстан, Казани, под эгидой Правительства Российской Федерации запланировано проведение Международного форума Kazan Digital Week – 2023, ориентированного на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий и продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе Минцифры РФ.

Миссия Форума – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.

Форум планируется провести в смешанном формате (оффлайн и онлайн) на площадках современного Международного выставочного центра «Казань Экспо» по 10 тематическим направлениям:

— интеллектуальные транспортные системы;
— цифровые технологии в государственном управлении;
— цифровая индустрия 4.0;
— цифровые технологии в образовании;
— цифровые технологии в культуре;
— кибербезопасность нового времени;
— экосистема финтех;
— инновации, интегрированные в бизнес;
— цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
— цифровые технологии в сельском хозяйстве.

В программе форума предусмотрены панельные дискуссии, тематические сессии, круглые столы, выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, технические визиты и мастер-классы. Подробности на сайте мероприятия.

Участники форума – представители профессионального сообщества (теоретики и практики), сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, цифровой индустрии, а также учёные и специалисты, ведущие самостоятельные исследования по тематикам форума.

В рамках подготовки к форуму планируется проведение серии вебинаров по тематическим направлениям KDW – 2023.

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