Подросток сбежал из детского лагеря и пропал в Самарской области

23:42, 03 июля 2023, ПАИ

Пятнадцатилетний мальчик два дня назад сбежал из детского оздоровительного лагеря в селе Покровка Кинельского района Самарской области и пропал, полиция ведёт поиски ребенка, сообщает РИА Новости.

«Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 15-летнего жителя села Романовка Шенталинского района, который 1 июля в 19:00 (18:00 мск) покинул территорию детского оздоровительного лагеря «Юный строитель», находящегося в селе Покровка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении регионального главка МВД РФ.

Уточняется, что помощь в розыске подростка оказывают представители поискового отряда «ЛизаАлерт».