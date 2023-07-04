Псковский планетарий приглашает на лекцию «Вся правда о зодиаке: астрономия vs астрология и гороскопы»
7 июля в 11:00 Псковский планетарий приглашает всех желающих на лекцию «Вся правда о зодиаке: астрономия vs астрология и гороскопы», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Что будет на лекции:
- зачем людям нужны были созвездия и кто их придумал;
- когда и где появились первые гороскопы;
- сколько всего созвездий на ночном небе;
- что такое зодиакальные созвездия;
- скандальный Змееносец: откуда появился 13-й знак;
- легенды и мифы о созвездиях;
- новый «гороскоп» от NASA.
Лекцию прочитает научный сотрудник Пензенского планетария, автор статей о космосе в журнале «Наука и жизнь», руководитель проекта «Гений места», лектор по астрономии на фестивалях «Витамин науки», «ГагаринFest» Анна Сдобина.
Лекция бесплатная. Для участия нужно зарегистрироваться, так как количество мест в зале ограничено.