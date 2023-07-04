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Псковский планетарий приглашает на лекцию «Вся правда о зодиаке: астрономия vs астрология и гороскопы»

7 июля в 11:00 Псковский планетарий приглашает всех желающих на лекцию «Вся правда о зодиаке: астрономия vs астрология и гороскопы», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Что будет на лекции:

- зачем людям нужны были созвездия и кто их придумал;

- когда и где появились первые гороскопы;

- сколько всего созвездий на ночном небе;

- что такое зодиакальные созвездия;

- скандальный Змееносец: откуда появился 13-й знак;

- легенды и мифы о созвездиях;

- новый «гороскоп» от NASA.

Лекцию прочитает научный сотрудник Пензенского планетария, автор статей о космосе в журнале «Наука и жизнь», руководитель проекта «Гений места», лектор по астрономии на фестивалях «Витамин науки», «ГагаринFest» Анна Сдобина.

Лекция бесплатная. Для участия нужно зарегистрироваться, так как количество мест в зале ограничено.

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