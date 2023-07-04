Ольга Дё и Наталья Гольфарб из Саратова выступят в печорской кирхе

08:17, 04 июля 2023, ПАИ

7 июля в 18:30 в кирхе святого Петра в Печорах состоится концерт органной и вокальной музыки. Перед слушателями выступят Ольга Дё (меццо-сопрано, Саратов) и Наталья Гольфарб (орган, Саратов). Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

В программе: И. С. Бах. Фантазия G-dur, BWV 572; Г. Ф. Гендель. Ombra mai fu Г. Ф. Гендель. Lascia ch'io pianga; И. С. Бах. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ; Дж. Б. Перголези. Избранные арии alto из Stabat Mater Stabat Mater; С. Франк. Фантазия A-dur; Д. Григорьев. Ave Maria; О. Янченко. Медитация; Ж. Бизе. Agnus dei; Т. Дюбуа. Ave Maria; Э. Жигу. Токката; Дж. Каччини / В. Вавилов. Ave Maria.



Кирха находится на улице Гагарина, 12а.