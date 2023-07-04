В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими

00:34, 04 июля 2023, ПАИ

В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Псковская область простилась с гвардии лейтенантом Андрусом Треем, гвардии младшим лейтенантом Анатолием Кандогиным, гвардии младшим сержантом Сергеем Степановым, гвардии рядовым Алексеем Стакановым.



«Вечная память нашим героям и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.