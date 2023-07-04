Необычный спектакль поставят в планетарии Пскова благодаря Фонду президентских грантов

08:37, 04 июля 2023, ПАИ

Автономная некоммерческая организация «Время творить» стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получила 1,3 млн рублей на совместный проект Детской школы искусств и Псковского планетария «Маленький принц». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Это будет детский спектакль по одноименному рассказу Антуана де Сент-Экзюпери. Актерами станут ученики театрального отделения ДШИ, а объемной декорацией — купол планетария. Специально для постановки будут созданы уникальные авторские куклы и эксклюзивная музыка.

Спектакль смогут увидеть все дети Псковской области.