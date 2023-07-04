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Общество

В Псковской области утвердили программу повышения рождаемости на 2023-2025 годы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

В качестве новых мер поддержки программа будет включать единовременную выплату в 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребёнка.

Также полагается ежемесячная выплата в полторы тысячи рублей для женщин до 25 лет при рождении первого ребёнка после 31 мая 2023 года. Она предусмотрена до достижения ребёнком полутора лет.

Помимо этого, женщины, родившие первого ребёнка, освобождаются от транспортного налога до достижения ребёнком возраста трёх лет, а также семьям погашают обязательства на ипотечное кредитование жилья на сумму до 300 тысяч рублей при рождении первого ребёнка.

«На реализацию программы предусмотрено 50 млн рублей. Вопрос согласован с Псковским областным Собранием депутатов. Благодарю Александра Котова и коллег-депутатов за поддержку», – добавил губернатор.

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