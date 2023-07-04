Содержание колиформных бактерий на городском пляже в Великих Луках в десять раз превышает норму

10:16, 04 июля 2023, ПАИ

Качество воды в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук соответствует гигиеническим нормативам, однако содержание общих колиформных бактерий, в том числе E.coli, в песке на пляже превысило норму в десять раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Аналогичная ситуация и с детским оздоровительным лагерем «Космос», расположенным в Великолукском районе у деревни Урицкое (акватория озера Урицкое): качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю Enterococcus. Их содержание превышает норму в 3,9 раза.

Указанные места непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований направили в администрацию Великих Лук и в Центр детского отдыха и оздоровления для принятия мер по запрету эксплуатации зоны рекреации.