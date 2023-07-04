Житель Пыталовского района лишился автомобиля за пьяную езду

11:13, 04 июля 2023, ПАИ

53-летнего жителя Пыталовского района осудили за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в январе этого года вновь сел пьяным за руль. В результате суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, по инициативе прокурора транспортное средство, которым управлял осужденный, конфисковали.