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Крестный ход «Дорогой Спасителя» пройдет в Пскове 12 июля

Ежегодный крестный ход «Дорогой Спасителя» пройдет в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Пскове 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Крестный ход пройдет от Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова. «Самым драгоценным сокровищем, сопровождающим крестный ход, станет древнейшая известная псковская икона - чудотворный образ Спаса Елеазаровского, обнаруженный в 1352 году», - отметили в епархии.

Мероприятие начнется с проведения молебна, который состоится в 7:00. В 7:30 начнется крестоход. В 10:00 запланировано совершение Божественной литургии на острове Верхнем (Белова), в храме апостолов Петра и Павла.

После этого будет поклон кресту на месте, где раньше находился скит Верхнеостровского Петро-Павловского монастыря. Также будет совершен молебен с акафистом в честь апостолов Петра и Павла.

После крестного хода по острову участников отвезут на остров Залита на специальном катере, где их встретят настоятель храма Николая Чудотворца игумен Паисий (Гидраш) и местные жители, после чего будет служиться молебен с акафистом.

Помимо этого, будет совершен крестный ход к могиле протоиерея Николая Гурьянова.

«Участники крестного хода вернутся с острова на катере и закончат свой путь на пристани Верхняя Толба», - заключили в пресс-службе.

Перевозка паломников на острова будет осуществляться местными катерами за счет паломников, тогда как паломническим группам необходимо заказывать катера самостоятельно.

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