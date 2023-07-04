Опубликован график работы передвижных ФАПов в Великолукском и Куньинском районах
Опубликован график работы передвижных ФАПов в Великолукском и Куньинском районах. Об этом сообщается в группе Великолукской межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте».
Так, в Куньинском районе передвижные ФАПы будут работать в следующих деревнях:
- Встеселово – 6 июля;
- Жижица – 26 июля;
- Слепнево – 28 июля.
В Великолукском районе:
- Сиверст и Изосенки – 7 июля;
- Суханово – 25 июля;
- Комша – 27 июля.
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