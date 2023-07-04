Опубликован график работы передвижных ФАПов в Великолукском и Куньинском районах

12:31, 04 июля 2023, ПАИ

Опубликован график работы передвижных ФАПов в Великолукском и Куньинском районах. Об этом сообщается в группе Великолукской межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Так, в Куньинском районе передвижные ФАПы будут работать в следующих деревнях:

Встеселово – 6 июля;

Жижица – 26 июля;

Слепнево – 28 июля.

В Великолукском районе: