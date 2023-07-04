На сборную экскурсию по Пскову приглашают горожан

11:05, 04 июля 2023, ПАИ

8 июля в 17:00 жителей и гостей Пскова приглашают на сборную экскурсию по городу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники пройдут по самой древней части города Пскова от Поганкиных палат до самого центра и узнают, как знакомые всем места назывались много сотен лет назад и с именами каких известных личностей они связаны.

«По этому маршруту люди ходят уже тысячу лет: для начала все желающие пройдут в сторону богатого псковского Торга XVI в., затем полюбуются и восхитятся «юнесковскими» 500-летними храмами и в конце остановятся перед громадой Кремля с белоснежным лебедем Троицким собором», - обещают в музее.

Место встречи группы: Главное здание Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Экскурсия платная. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 66 33 11.

Купить билет можно онлайн.