Более 400 студентов медфака ПсковГУ проходят производственную летнюю практику

11:52, 04 июля 2023, ПАИ

Более 400 студентов медфака ПсковГУ сейчас проходят производственную летнюю практику. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Практику студенты проходят без исключения во всех медицинских учреждениях области и за её пределами – это и клинические больницы, и онкоцентры, и другие специализированные медицинские организации», – рассказала директор Института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро и добавила, что полученные теоретические знания практиканты отрабатывают в реальных условиях под руководством медицинского персонала.

При этом программа практики у всех разная, зависит от курса и направления подготовки. В зависимости от курса студенты овладевают навыками от ухода за больными до помощника врача.

«Практика в больнице многому учит, расставляя многое по своим местам. Исчезает страх перед живым взаимодействием с пациентами. Появляются зацепки, на которые можно опереться в будущей работе», – отметила профессор, заведующий кафедрой клинической медицины, научный руководитель Института медицины и экспериментальной биологии Наталья Иванова.

Напомним, в этом году медицинский факультет ПсковГУ окончили девять выпускников по специальности «медицинская биохимия» и четверо медицинских кибернетиков. Дипломы с отличием получили два выпускника, будущие врачи-биохимики Татьяна Петрова и Дмитрий Сливинский.