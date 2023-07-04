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Общество

Съёмки фэнтези-сериала «Этерна» проходят в Пскове

Съёмки второй части многосерийного художественного фильма «Этерна» проходят в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В связи с этим Покровская башня будет закрыта для посещения по 9 июля. «Просим учитывать это при планировании посещения объектов музея», – ранее отмечали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Этерна» – это российский приключенческий фэнтези-сериал, основанный на цикле романов Веры Камши «Отблески Этерны». Премьера первой серии состоялась в январе 2022 года на «Кинопоиске». На 2023 год запланирован показ всего первого сезона.

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