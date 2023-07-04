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Общество

Выставку о российских реставраторах создали в Пскове

Научные сотрудники Псковского музея-заповедника впервые создали выставку артефактов «Побеждая время», посвящённую российским реставраторам, которые занимались восстановлением Пскова в послевоенное время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Светлану Мельникову. 

По словам руководителя музея, в экспозиции представят редкие чертежи мастеров, по которым восстанавливались древние псковские храмы, а также личные вещи и документы, которые ранее не экспонировались.

«Уникальная и масштабная выставка, которую мы назвали строчками из стихотворения Пастернака – «Побеждая время». Она посвящена великим реставраторам-архитекторам, имеющим общероссийскую известность. В числе этих реставраторов абсолютно выдающиеся имена: это Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Михаил Семёнов и многие другие. Музей накопил достаточный материал, у нас есть зарисовки, художественные произведения этих реставраторов», – пояснила Светлана Мельникова.

По её словам, часть выставки посвящена учёным-архитекторам, которые восстанавливали Псков после Великой Отечественной войны, который за период оккупации был практически полностью разрушен. «Пскову необыкновенно повезло. В послевоенный период здесь сошлись дороги очень большого количества талантливых архитекторов-реставраторов, археологов и исследователей. Поэтому, когда мы видим сегодня этот удивительный город, сохранивший топографию, уникальные памятники, сердце города – Псковской кремль, важно знать, чьими трудами всё это отреставрировано», – приводит слова Светланы Мельниковой информагентство.

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