У 23% псковичей есть подработка – опрос

12:28, 04 июля 2023, ПАИ

У 23% псковичей есть подработка, сообщает SuperJob. Причем 16% не скрывают это от работодателя, а 7% подрабатывают втайне.

Те, кто не делает секрета из своей подработки, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Совместители, которые не спешат информировать работодателя, опасаются негативной реакции руководства и коллег: «При малейшей ошибке скажут, что много времени трачу на подработку»; «Решат, что у меня мало работы, и добавят обязанностей».

О том, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего говорят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (22%). Скрывающих этот факт от работодателя больше среди горожан до 34 лет (5%).

Почти каждый третий работодатель (31%) действительно не одобряет ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства: по их наблюдениям, рано или поздно чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 45% работодателей, а каждый седьмой (14%) подработку даже приветствует: «Главное — чтобы это не мешало выполнению основных обязанностей».