Акция в честь Дня семьи, любви и верности пройдёт в Псковском музее-заповеднике

12:52, 04 июля 2023, ПАИ

Ежегодная акция «Музейная ромашка», посвящённая Дню семьи, любви и верности, пройдёт в Псковском музее-заповеднике в 13:00 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках мероприятия состоится тематическая экскурсия, раскрывающая тему любви и верности в произведениях древнерусского искусства и живописи XIX века.

Праздник в России отмечается в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Именно им верующие молятся, чтобы попросить о счастливой семейной жизни. 8 июля 2008 года День семьи, любви и верности впервые отметили за пределами Мурома, а в 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным.

«У Дня семьи, любви и верности есть собственный символ – это ромашка. Во время праздника принято дарить девушкам именно эти цветы, а также «февроньки» – открытки с изображением ромашек. Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу любви, лета и тепла!» – отметили в учреждении.

Место встречи: главное здание Псковского музея по адресу улица Некрасова, 7.

Вход платный. Запись и справки по телефонам: 8 (811) 229-22-60 и 8 (911) 358-08-16.