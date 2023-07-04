Псковичей предупредили о неустойчивой погоде

14:50, 04 июля 2023, ПАИ

Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни. Об этом сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В ближайшее время мы ожидаем, что характер погоды сохранит свою неустойчивость. То есть тёплые и очень тёплые дни будут сменяться прохладными. Мы по-прежнему сохраняем вероятность дождей, гроз, при грозах ливней», – сказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что в тёплые дни температура воздуха будет от +23 до +28, от +24 до +29 градусов. Также Тала Нещадимова уточнила, что такая погода не будет стабильной и неделю она не продержится. «Будет чередование, может быть очень тепло, а потом станет прохладно от +18 до +23, от +19 до +24», – рассказала руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тала Нещадимова добавила, что в первые дни июля температура будет ниже нормы, но потом погода должна восстановиться.