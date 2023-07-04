Схема движения автобуса № 14 в Пскове временно изменится
Изменение движения автобуса маршрута № 14 вводится в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.
В связи с проведением ремонтных работ с 9:00 5 июля 2023 года до окончания работ закрывается участок дороги по улице Николая Васильева от поворота на Зональное шоссе до дома № 67 на улице Николая Васильева.
Объезд будет осуществляться по улице Новгородской и Зональному шоссе. Исключаются остановочные пункты: «Любятово», «Переулок Псковстроя», «Зональное шоссе» (при следовании в город).
Также вводятся временные остановки возле домов № 13 и № 18 на улице Новгородской и дома № 67 на улице Николая Васильева.
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