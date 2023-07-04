Опасного африканского жука обнаружили в ввозимых в Псковскую область цветах

14:17, 04 июля 2023, ПАИ

Зараженные опасными насекомыми кенийские розы пытались провести в Россию через Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Отмечается, что 300 срезов цветков кенийской розы следовали в Московскую область.

В ходе проверки специалисты обнаружили живое насекомое – томатного трипса, который является опасным карантинным вредителем. Проведенные впоследствии лабораторные исследования подтвердили наличие жизнеспособных особей жука в срезанных цветах.

«Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён. В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений и по решению собственника 300 роз подлежат уничтожению», – заключили специалисты Россельхознадзора.