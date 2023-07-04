Опубликована программа фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское»

13:16, 04 июля 2023, ПАИ

8 и 9 июля на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» состоится открытый литературно-музыкальный фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское».

В дни фестиваля пройдут три концерта: один – 8 июля, ещё два – 9 июля. На сцене в Михайловском гости услышат оперные, симфонические, камерные произведения, созданные русскими композиторами под влиянием творчества Александра Пушкина. Исполнители – артисты Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Мариинского театра, солисты ведущих оперных театров, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин».

Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход свободный.

Больше подробностей на сайте фестиваля.