Выставка «Каменный сказ. Этюды о Пскове» откроется 23 июля

20:41, 20 июля 2026, ПАИ

Выставка художника Петериса Скайсткалнса под названием «Каменный сказ. Этюды о Пскове» откроется в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Открытие состоится 23 июля в 18:00 в фойе первого этажа библиотеки в Пскове (Профсоюзная, 2).

На выставке представят работы Петериса Скайсткалнса, созданные в период с 1983 года по настоящее время. В экспозицию вошли картины, отражающие образы Пскова и его окрестностей – в том числе сюжеты, связанные с местными легендами и преданиями.