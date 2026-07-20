Выставка «Каменный сказ. Этюды о Пскове» откроется 23 июля
Выставка художника Петериса Скайсткалнса под названием «Каменный сказ. Этюды о Пскове» откроется в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Открытие состоится 23 июля в 18:00 в фойе первого этажа библиотеки в Пскове (Профсоюзная, 2).
На выставке представят работы Петериса Скайсткалнса, созданные в период с 1983 года по настоящее время. В экспозицию вошли картины, отражающие образы Пскова и его окрестностей – в том числе сюжеты, связанные с местными легендами и преданиями.
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