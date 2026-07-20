Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» появился в Сети

17:17, 20 июля 2026, ПАИ

Новый, 113-й выпуск «Михайловской пушкинианы» – научно-популярного издания, которое выходит в свет силами Государственного музея-заповедника «Михайловское» с 1996 года, появился в Сети. Об этом ПАИ сообщили в музейной службе информации.

Сборник, в основу которого легли материалы XVI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти Михаила Васильева и конференции «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная…» в рамках проекта «Библиотека в усадьбе», можно читать и свободно скачивать. На сайте заповедника его легко найти в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».

В музее отметили, что книга будет интересна не только специалистам – историкам, филологам, культурологам, преподавателям высшей школы, но и самому широкому кругу читателей. Возрастная рекомендация для читателей новой «Михайловской пушкинианы» – 12+.