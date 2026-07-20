Во Дворе Постникова отпразднуют три августовских Спаса

17:18, 20 июля 2026, ПАИ

14 августа Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города на праздничную программу, посвящённую Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам. Мероприятие пройдёт во Дворе Постникова, сообщили ПАИ в музее.

Как отмечают организаторы, праздник станет не только знакомством с традициями трёх главных августовских Спасов, но и благодарностью посетителям музея, которые в высокий туристический сезон выбирают его для знакомства с историей и культурой Псковской земли.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Посетителей ждут мини-экскурсии по выставкам «Листая земли, страны и века», «Зеркало псковской печи» и «По волнам памяти», а также творческие мастер-классы по росписи ложки, изготовлению куклы-оберега «Крупеничка» и созданию агитационного плаката в советском стиле «Земля зовёт!».

Кроме того, участники смогут проверить свои знания на киномузыкальной викторине, посвящённой истории трёх Спасов, поучаствовать в народных играх и забавах вместе с фольклорным коллективом «Уграда» и посетить концерт фолк-рок-группы «Вольный ветер».

Праздник пройдёт 14 августа с 17:30 до 21:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Стоимость билетов зависит от возраста посетителей, для участников специальной военной операции и членов их семей вход будет бесплатным. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам музея (8 8112) 29-22-59, (8 8112) 29-22-60.