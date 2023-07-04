Глава Пушкиногорского района проконтролировала строительство ФАПов

14:36, 04 июля 2023, ПАИ

Ход строительства ФАПов в деревне Блажи и в селе Велье проконтролировали глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова совместно с заместителем главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Константином Абрамовым и главой администрации Велейской волости Светланой Алексеевой. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

На сегодняшний день в селе Велье рабочие занимаются укладкой плитки. Также на строительную площадку завезли брусчатку для благоустройства территории.

А в деревне Блажи темп работ несколько ниже.