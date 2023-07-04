Благоустройство воинского захоронения в Пушкинских Горах завершится в августе

13:55, 04 июля 2023, ПАИ

Новый этап ремонтно-восстановительных работ начался на центральном воинском захоронении Пушкинских Гор. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

В ходе работ подрядчику предстоит очистить каменную кладку от старого состава по всему периметру ограждения с внутренней стороны, нанести новый состав, а также уложить брусчатку на тротуарной дорожке.

Кроме того, сегодня состоялась рабочая встреча главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой и главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александра Афанасьева с подрядчиком Олегом Катуниным. Он заверил, что ремонтные работы завершатся в срок, в первых числах августа.

Напомним, что осенью прошлого года в ходе ремонтно-восстановительных работ укрепили основание захоронений, провели ремонт монумента и газового оборудования, очистили текст на стеле от старой мастики, сняли слои старой краски на воротах и покрасили заново, а также выполнили ряд других работ.