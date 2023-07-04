Около 700 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области
Около 700 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Двум пожилым жительницам Пскова и Псковского района позвонили незнакомцы, которые предложили собеседницам воспользоваться возможностью получения прибыли и попытать счастье в игре на электронной бирже. Пенсионерки, не подозревая подвоха, согласились. В итоге злоумышленники путём обмана завладели их денежными средствами на общую сумму более 700 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
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