Около 700 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области

15:27, 04 июля 2023, ПАИ

Около 700 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Двум пожилым жительницам Пскова и Псковского района позвонили незнакомцы, которые предложили собеседницам воспользоваться возможностью получения прибыли и попытать счастье в игре на электронной бирже. Пенсионерки, не подозревая подвоха, согласились. В итоге злоумышленники путём обмана завладели их денежными средствами на общую сумму более 700 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.