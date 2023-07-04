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Спорт

60 экипажей примут участие в ралли «900 озёр» в Псковской области

60 российских экипажей предварительно заявились на ралли «900 озёр», которые пройдут в Псковской области с 6 по 9 июля. Соревнования имеют статус девятого этапа Кубка России и третьего этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», сообщили ПАИ в региональной федерации автоспорта.

Фото: ПАИ

География участников – от Петрозаводска до Владивостока, а выступать они будут на авто от современных прототипов машин до классических «Жигулей».

Борьбу за кубок России на этой гонке продолжат фавориты абсолютного зачёта. Один из участников – Андрей Мансуров из города Сысерть. На данный момент он лидирует в гонке.

«Интересной обещает стать борьба Александра Рогозина из Ижевска и петербуржца Клима Гаврилова. Они на втором и третьем местах в турнирной таблице», – обратили внимание в областной федерации.

Псковскую область на ралли «900 озёр» в классе 2000Н представят Александр Гришин (Санкт-Петербург) и Владислав Супрун (Великие Луки), в зачёте «Наша классика» – Денис Баулин и Виктория Семёнова из Пскова, Борис Бадещенков (Великие Луки) и Павел Захарченко (Псков), а также Алина Затравкина и Ольга Стебихова из Пскова.

6 июля запланированы тестовые заезды в Красногородском районе, а сама гонка стартует 7 июля. Торжественное открытие пройдёт на центральной площади Опочки в 19:30.

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