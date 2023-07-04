Порядка 21 тысячи кубометров отходов вывезли из Плюсского района с начала года

15:13, 04 июля 2023, ПАИ

Порядка 4000-4500 кубометров отходов вывозится ежемесячно с территории Плюсского района силами филиала ООО «Экопром». Всего за текущий год вывезли около 21 тысячи кубометров отходов. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Регоператор оказывает услугу по вывозу ТКО Плюсскому району с 2019 года. В зону обслуживания входит Плюсса, Заплюсье, Лядская волость.

Благодаря деятельности регоператора мусор стал вывозиться даже из тех деревень, где эту услугу никогда не оказывали. Кроме того, в деревнях Должицы, Лющик, Тушитово мешковой сбор отходов заменили на контейнерный.

В рамках реализации программы по раздельному сбору отходов на территории Плюссы выставили девять контейнеров для сбора пластиковых отходов, а для сбора твёрдокоммунальных отходов в Плюсском районе используется 201 контейнер.

Организацией вывоза отходов занимаются диспетчеры Диана Гурецкая и Наталья Сагирова. В их подчинении находятся четыре водителя и четыре оператора по данному направлению. Вывоз осуществляют две единицы спецтехники.

«В связи с тем что в большом количестве населённых пунктов сохраняется мешковой сбор отходов, серьёзной проблемой является донести до населения и глав волостей, что должно быть установлено организованное место сбора отходов. Например, жители деревни Заянье считают, что машина регоператора должна заезжать в каждый двор за мусором, хотя это не прописано ни в одном нормативно-правовом акте и не входит в обязанность водителей. В городе никто же не ходит по квартирам за мусором, почему в деревнях считают, что водители обязаны заезжать во дворы. Или выставляют мешки тогда, когда увидят, что машина проехала по деревне», – рассказала Диана Гурецкая.

«Другой проблемой является донести до населения, что контейнеры для ТКО не предназначены для складирования земли, кирпичей, бетонных блоков. Люди не понимают, что от этого трескаются баки, отламываются колеса, приходит в негодность транспорт. Сломанные контейнеры и машины доставляют неудобство не только регоператору, но прежде всего самим жителям и администрации населённого пункта», – отметила Наталья Сагирова.

Общей проблемой для всех участников цикла обращения с ТКО является закрытие полигона. На сегодняшний день регоператор осуществляет транспортирование ТКО на территории по аварийной схеме потоков, что увеличивает время пробега спецтехники. Не все отходы можно поместить в машину за один раз, поэтому происходят задержки на маршрутах из-за больших расстояний, но срывов графика не наблюдается. Дальнее транспортирование отходов создает дополнительную нагрузку на водителей компании, потому что вывоз отходов осуществляется до последнего адреса, указанного в маршрутном листе. Отмечается, что все заинтересованные ведомства в курсе данной ситуации, что позволяет рассчитывать на её исправление в ближайшее время.

«Несмотря на сложности, возникающие в работе, регоператор при любых обстоятельствах оказывает услуги даже в самых малонаселённых деревнях, таких как Лющик, Почап, Комарово, где проживает меньше ста человек», – отмечается в сообщении компании.