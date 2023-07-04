О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил Михаил Ведерников

15:14, 04 июля 2023, ПАИ

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Закупили оборудование для наших «швейных войск» – волонтёров, которые шьют вещи для наших бойцов - участников СВО - написал глава региона. - Швейные машинки передали региональному отделению общественного движения «Золотые руки ангела». Лично знаком с этими неравнодушными и талантливыми мастерами, которые в свободное от работы время шьют тактические носилки, стропы, подсумки и аптечки для бойцов».

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Также швейные машинки отправились в Остров. Здесь для бойцов шьют термобельё, тёплые флисовые толстовки, шапки и балаклавы.

«Весной, когда приезжал туда, волонтёры отметили, что с новым оборудованием их работа пойдёт намного быстрее. Уверен, теперь так и будет! Спасибо неравнодушным мастерам за такую важную и нужную работу!» - поблагодарил губернатор.