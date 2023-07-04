Полиция обнаружила разрисовавших детскую площадку в Финском парке Пскова школьниц

16:36, 04 июля 2023, ПАИ

Сотрудники полиции обнаружили двух несовершеннолетних девочек, которые разрисовали площадку в Финском парке Пскова. Заявление в ведомство 1 июля направил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«1 июля 2023 года в дежурную часть УМВД поступило заявление от начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова о том, что при мониторинге социальных сетей им были обнаружены фотографии, указывающие на факт порчи детской площадки в Финском парке Пскова путем нанесения маркером надписей и рисунков», – рассказали в УМВД.

В ходе проверки по данному факту сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили двух девочек 2010 года рождения, которые 21 июня во время прогулки по Финскому парку зашли на детскую площадку.

«У одной из них с собой в портфеле был маркер черного цвета, которым она предложила сделать надписи внутри сооружения. Девочки видели, что надписи уже имеются на стенах, поэтому, предполагая, что их никто не видит и они не понесут никакого наказания, нанесли несколько слов и картинок», – рассказали в УМВД.

Ранее несовершеннолетние на учете в ПДН не состояли. Они обе учатся в 22-й школе.

Законных представителей подростков привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.