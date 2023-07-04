Съёмки исторического проекта «Легенды армии» прошли в Псковском музее

17:50, 04 июля 2023, ПАИ

Съёмки документально-исторического проекта «Легенды армии» прошли на площадке Псковского музея-заповедника, а именно среди объектов экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщил сотрудник исторического отдела музея Юрий Конов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что над проектом работала съёмочная группа ТРК ВС РФ «Звезда». Очередную серию посвятят Иманту Судмалису – латвийскому советскому партизану, одному из организаторов и участников советского партизанского движения на территориях Латвии, России и Белоруссии в 1941-1944 годах, Герою Советского Союза. Показ очередной серии из цикла «Легенды армии» состоится осенью этого года.

Сотрудники исторического отдела Владимир Богов и Юрий Конов рассказали о жизненном пути и подвигах советского патриота, о становлении братского партизанского края и совместной борьбе партизан советских республик против фашизма.