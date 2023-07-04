Кино под открытым небом покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове

17:02, 04 июля 2023, ПАИ

Кино под открытым небом в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» покажут в креативном пространстве Loft. Зрителей ждет специальная программа короткометражных фильмов вне конкурса, состоящих из 17 фильмов, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

8 июля в 23:15. Картина «Братья» (Казахстан) Дархана Тулегенова поведает историю выпускника детского дома Акжола, который отправляется на поиски отца и узнает, что у него есть родной брат — человек из совершенно другой социальной среды. 16+

9 июля в 23:00. Сербский фильм «След зверя» расскажет о молодом репортере, «восходящей звезде журналистики», который берется за расследование жестокого убийства, потрясшего маленький городок. 16+

Расписание киносеансов смотрите на сайте.

Вход на кинопоказы свободный. Вход на открытие и закрытие - по пригласительным билетам.

Напомним, IV Международный кинофестиваль пройдет с 7 по 9 июля 2023 года в Пскове. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.