Воду отключат в некоторых домах Великих Лук 5 июля

17:48, 04 июля 2023, ПАИ

Воду отключат в некоторых домах Великих Лук с 9:00 5 июля из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе. Об этом ПАИ сообщили в администрации города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Отключение водоснабжения будет в жилых и торговых помещениях в домах № 44, 46 и 48/5 на проспекте Ленина, в детском саду № 12 (дом № 46а на проспекте Ленина), складском помещении в доме № 30/25 на улице К. Зверева, котельной № 9 (дом № 30а на улице К. Зверева).