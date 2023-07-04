Конкурс-пленэр «Псковские были» собрал более 130 художников

18:16, 04 июля 2023, ПАИ

III Всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были» проходит в Пскове с 1 по 8 июля. В этом году в нём принимают участие 130 педагогов-художников и их учеников из восьми регионов России. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Для участников конкурса-пленэра «Псковские были» организаторы придумали насыщенную программу с мастер-классами местных художников, посещением музеев и заповедников, проведением очных пленэрных конкурсов. Группы посетят Псковский кремль, Покровский комплекс, Мирожский монастырь, Труворово городище, Михайловское, Тригорское и много других вдохновляющих мест.

По словам организаторов, планируется провести два очных конкурса-пленэра, которые пройдут в Изборске и Пскове. Художникам всего за три часа предстоит создать готовое художественное произведение на заданную тему. Итогом проекта станет торжественное награждение победителей конкурсов, а также выставки работ участников в своих школах.

Организаторами проекта вступают Международный союз педагогов-художников и Детская художественная школа Пскова при поддержке комитета по культуре Псковской области.