Изборский музей бесплатно примет часть гостей 5 июля

18:10, 04 июля 2023, ПАИ

Вход в Государственный музей-заповедник «Изборск» будет бесплатным для всех льготных категорий посетителей завтра, 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Воспользоваться льготой могут школьники, студенты, многодетные семьи, пенсионеры и воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ.

Сотрудники музея приглашают гостей и жителей региона прогуляться по Изборской крепости, где сейчас работают выставки «Победители», «Время и служение Александра Михайловича Горчакова» и «Александр Невский. Спаситель земли Русской», поближе познакомиться с ратными подвигами изборян на недавно открывшейся стендовой выставке «Крест и Меч Изборска» и познакомиться с многообразием народного костюма на выставке «Изборский хоровод».

«Если вы планируете приехать в Изборск с детьми, советуем посетить выставки «Двенадцать месяцев» и «Родная сказка», которые погрузят вас в сказочный мир игрушек. А если у вас растёт юный воин, ему, вероятно, будет интересно посмотреть доспехи и оружие русских и иноземных воинов разных эпох в усадьбе купца Анисимова», – отметили в пресс-службе.